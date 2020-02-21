Россиян предложили штрафовать за борщевик на дачах

Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) предложили дополнить положением о штрафах за борщевик на личных и дачных приусадебных участках. Соответствующее предложение Совет Федерации направил в министерство юстиции, передает РИА Новости.

Физических лиц предлагается штрафовать на сумму от двух до трех тысяч рублей за непринятие мер по борьбе с борщевиком и другой карантинной сорной растительностью. Должностные лица могут заплатить за аналогичное нарушение от пяти до десяти тысяч рублей, предприниматели — от семи до двенадцати тысяч, юридические лица — от двадцати до тридцати тысяч. Сенаторы уверены, что такая мера позволит бороться с борщевиком не только на участках сельскохозяйственного значения, но и на дачах, которые часто являются источником распространения семян вредоносного растения.

Кроме того, по словам члена комитета Совфеда по конституционному законодательству, сенатора от Ростовской области Ирины Рукавишниковой, поправки в КоАП затронут не только борщевик, но и такую «беду» для южных регионов России, как амброзия полыннолистная, на которую у многих людей проявляется острая аллергическая реакция. «Сегодня действенного рычага воздействия на тех, у кого она произрастает в изобилии, просто нет, а такой рычаг необходим для защиты здоровья как местных жителей, так и гостей Юга России», — сказала она.

Борщевик Сосновского — ядовитое растение, способное быстро захватывать ареалы обитания. Его начали культивировать в СССР в качестве дешевого корма для скота. После его потребления молоко коров приобретает горький вкус.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru