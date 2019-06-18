Обработку борщевика вдоль трасс завершили в Подмосковье

Химическую обработку борщевика вдоль автодорог завершили в Подмосковье, сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру» во вторник, 18 июня.

«Дорожные службы обработали от борщевика более чем на 1,9 тысячи километров полос отвода вдоль автодорог. Наибольший объем работ выполнен вдоль автодорог в Дмитрове, Волоколамском городском округе и Истре», — рассказал он.

Гержик уточнил, что рабочие приступили к механическому покосу растения в населенных пунктах.

13 июня в регионе была протестирована новая система борьбы с сорняком — растение обрабатывалась гербицидами при помощи дронов. Власти остались довольны испытаниями, массовое применение технологии планируется начать в 2020 году.