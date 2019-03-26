Воробьев поручил немедленно начать борьбу с борщевиком

Губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании правительства региона поручил незамедлительно начать все необходимые мероприятия по борьбе с борщевиком, сообщает корреспондент «Ленты.ру» во вторник, 26 марта.

«Уже сейчас, с ранней весны нужно провести все мероприятия, чтобы этот зловредный сорняк исчез с территории Подмосковья», — сказал Воробьев.

Губернатор отметил, что бороться с растением нужно и на частных землях, и вдоль дорог. Он также напомнил, что на эти цели из регионального бюджета выделены средства.

В августе прошлого года в Подмосковье была введена ответственность за невыполнение мероприятий по борьбе с борщевиком на участках, находящихся в их собственности или пользовании. Максимальная сумма штрафа за правонарушение — миллион рублей.

Позже стало известно, что бороться с борщевиком предполагается тремя способами: химическим, механическим и агротехническим. Программа рассчитана на несколько лет.

Борщевик Сосновского начали культивировать в СССР в качестве дешевого корма для скота. Растение ядовито — при контакте с кожей вызывает ожоги, с глазами — слепоту. Борщевик способен быстро захватывать большие ареалы обитания.