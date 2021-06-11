В России создадут две уникальные международные арктические станции

В Ямало-Ненецком автономном округе и в Мурманске будут построены две международные арктические станции «Снежинка». Такое решение приняла госкомиссия по вопросам развития Арктики, сообщил вице-премьер Юрий Трутнев. Его слова приводит РИА Новости.

По данным агентства, «Снежинка» станет автономным комплексом, который будет работать на базе возобновляемых источников энергии и водорода. Она будет состоять из нескольких зданий купольного типа, соединенных переходами.

Уточняется, что расположение сооружений сверху напоминает снежинку, поэтому проект станции получил соответствующее название.

Старшее должностное лицо Арктического совета от России Николай Корчунов заявил, что Пекин и Сеул готовы сотрудничать с Россией во время строительства международных арктических станций. Китай также изъявил желание поставлять оборудование, добавил он.

Ранее стало известно, что ученые Петербурга и Якутии создадут лабораторию для изучения флоры Арктики. В ней будут проводиться исследования биоактивных веществ растительных ресурсов полярного региона. Также в центре займутся созданием дублетного хранилища национальной коллекции культурных растений.