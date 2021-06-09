69-я параллель
 
Последние новости
Глава ГИБДД отверг идею снизить максимальную скорость движения в городах
В Москве усилят контроль за ношением масок и перчаток 
Отели Сочи начали массово снижать цены из-за отсутствия спроса у туристов
«Слишком милое для толстухи лицо» прославило девушку в соцсетях
Китайский округ полностью запретил добычу криптовалюты
Власти опровергли появление якутского штамма коронавируса
Раскрыто убийство пропавшей после бара россиянки
Мясников перечислил факторы снижения риска тяжелого течения коронавируса
Назван самый комфортный в мире город
Умер звезда «Чисто английского убийства»
Новости партнеров
Прослушать новость

Ученые оживили арктических червей возрастом 24 тысячи лет

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Stas Malavin et al. / Current Biology, 2021

Российские ученые нашли арктических червей-коловраток, которые провели около 24 тысяч лет в вечной мерзлоте в замороженном состоянии. Это доказало возможность замораживать многоклеточные организмы на долгое время. Исследование описано в журнале Current Biology, сообщает «InScience».

Ученые из Института физико-химических и биологических проблем почвоведения РАН сделали открытие, что коловратки выживают в вечной мерзлоте в течение тысячелетий. Вид коловраток из подкласса Bdelloidea выживают при высыхании, замораживании, недостатке пищи и низком уровне кислорода.

«Наша работа является самым убедительным на сегодняшний день доказательством того, что многоклеточные животные могут выдержать десятки тысяч лет в условиях криптобиоза, состояния, в котором метаболизм практически полностью останавливается», — рассказал соавтор исследования Стас Малавин.

Раньше ученые считали, что коловратки могут выживать только после 10 лет замороженного состояния. Однако радиоуглеродный анализ показал, что найденные коловратки смогли прожить в вечной мерзлоте 24 тысячи лет. Исследователям пока не ясно, как многоклеточные организмы выживают в подобных условиях, поэтому продолжают изучение арктических образцов, чтобы найти другие организмы, устойчивые к низким температурам и долгому замораживанию.

Ранее в Арктике обнаружили вирусы-бактериофаги, которые могут быть заменой антибиотикам. Ученый Артемий Гончаров сообщил, что Арктика и Антарктика являются хорошим источником высоковирулентных бактериофагов.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Арктическая коловратка провела 24 тысячи лет в вечной мерзлоте
Обнаружено древнейшее многоклеточное существо
Ученые совершили неожиданное открытие в глубинах океана
Ученые Петербурга и Якутии создадут лабораторию для исследования флоры Арктики
69-я параллель
69-я параллель00:0230 мая

«В России знают, что такое вечная мерзлота».

Нобелевский лауреат — о глобальном потеплении, исчезающих льдах и новом мире
17:0127 апреля

У северных берегов России нашли ходячих морских губок

16:2727 апреля

В два поселка на Таймыре впервые проведут сотовую связь и мобильный интернет

19:0323 апреля

Арктику назвали будущим центром зеленой трансформации

69-я параллель00:01 4 апреля

«Мастеров осталось меньше, чем пальцев на руке»

Жители Русского Севера вспомнили о древних деревянных судах. Зачем они строят их вручную?
17:1123 апреля

Назван срок начала прокладки высокоскоростного интернет-кабеля в Арктику

15:2222 апреля

Северный флот отработал уничтожение подлодок противника в Арктике

14:5222 апреля

Одинокого медвежонка спасли на острове в Арктике

69-я параллель00:0112 марта

«Тут замерзает абсолютно все»

Холода, надбавки и смекалка: история россиянина о жизни в 50-градусные морозы
13:0721 апреля

Путин объявил о необходимости запуска «Северного широтного хода»

18:1520 апреля

Правительство утвердило программу поддержки коренных народов в Арктике

17:0420 апреля

Россия построит аэродром и военный городок в Арктике

Россия
«Люди рванули на улицы»
История российских бегунов, которые пережили развал СССР и лихие 90-е, но не сдались
«Страх не дает покоя».
Как россияне живут в ожидании неизлечимых болезней, которые уже губят их родных
Все материалы
Мир
«Эти люди чужды и опасны».
Германия приняла миллионы мигрантов и беженцев. Как они меняют страну и немцев?
Уравнение безопасности.
Сергей Рябков — о том, как встреча Путина и Байдена поможет разрешить противоречия России и США
«Для Москвы это стало сюрпризом».
Запад намерен ввести санкции против Белоруссии. Как они навредят России?
Все материалы
Бывший СССР
Кредиты, оружие, Шелковый путь.
Как Китай становится незаменимым партнером Белоруссии?
Триумф патриотизма.
На Украине отказались считать русских коренным народом. Чем ответит Россия?
Пекинская удавка.
Китай вкладывает в Таджикистан большие деньги. Чем республика будет отдавать долги?
«Он невероятно умелый манипулятор».
Как Россия может воспользоваться окончательным разрывом Лукашенко с Западом?
Все материалы
Экономика
Белоруссия остановила прокачку нефти в Польшу
Белорусская экономика оказалась на грани катастрофы.
Почему Россия вынуждена спасать ее?
«Каждый третий кофе — из "Макдоналдс"»
Генеральный директор сети в России рассказал о предпочтениях россиян в еде
Покупатели элитных алмазов начали «безумно» скупать камни
Кирилл Каем«Возврата к прошлому нет»
Старший вице-президент по инновациям «Сколково» рассказал о поддержке бизнеса
Раскрыт способ получения мошенниками данных россиян
Заботу о здоровье предложили контролировать
За легкомыслие в этом вопросе предложено ввести ответственность
Все материалы
Силовые структуры
Застреливший двух приставов в Сочи задержан
Владимир Зеленский«Украина была для них раем»
Воры в законе обещают убить Владимира Зеленского. Что стоит за их угрозами?
В Сочи хозяин дома застрелил двух судебных приставов
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
В Москве приговорили 23 участника ОПГ за хищение 50 миллионов рублей
«Ты в него шмальнул!»
Как сибирский поселок стал горячей точкой после случайного выстрела сотрудника ДПС в задержанного
Стрельба из такси по группе российских велосипедистов попала на видео
Все материалы
Наука и техника
Жертва давки на Ходынском поле«Ямы наполнялись людьми, толпа шла прямо по ним».
Как коронация Николая II обернулась крупнейшей давкой в истории России
Истинный РОСС.
Россия создает свою космическую станцию. Что о ней известно?
Все материалы
Спорт
Хоккеисты сборной России«Это фантастическое позорище»
Сборная России по хоккею проиграла канадцам и вылетела с чемпионата мира
«Он разрушил свою жизнь».
Нападающего сборной СССР называли самым хитрым хоккеистом мира. Почему он умер в нищете?
«Это будет катастрофа».
До Олимпиады в Токио осталось два месяца. Почему японцы требуют ее отмены?
Юлия Рябчинская«Чувствую, сводит ноги».
Лучшая байдарочница СССР утонула на тренировке. Почему никто не поверил в несчастный случай?
Все материалы
Культура
Певица Гречка совершила каминг-аут
«За обедом было очень много вина»
Как музыканты Pink Floyd создали новый звук и изменили мир музыки
Герой фильмов Marvel Локи оказался гендерфлюидом
RosaliaГлавная музыка месяца:
берлинские неформалы, украинская дива и дочь Уилла Смита
Шинейд О'Коннор заявила об уходе из музыки
Главные кинопремьеры лета:
«Черная вдова», «Отряд самоубийц», Pixar и Питер Джексон
Моргенштерна признали виновным в пропаганде наркотиков.
Дорогой спорткар, кинжал в сумке и шоу: как судили рэпера
Все материалы
Интернет и СМИ
Появилось видео допроса Хованского
Блогер Хованский задержан по подозрению в призывах к терроризму
Против него возбудили дело из-за песни про «Норд-Ост»
Госдума упростила силовикам слежку за некоторыми россиянами
Аноним помог найти ставшие причиной задержания Хованского песни
Блогер Хованский раскаялся после исполнения песни про теракт на Дубровке
«Я вас уничтожу»
 
Все материалы
Ценности
Моргенштерн приехал в суд на спорткаре за 15 миллионов рублей
Принцесса ДианаВластная красота.
Как женщины королевской семьи веками боролись с правилами дресс-кода и становились идолами моды
«Морившая себя голодом» ради худобы тренер раскрыла секрет стройности без диет
«Моногамия нагоняет на меня тоску».
Как Саркози женился на самой сексуальной женщине Франции и пошел под суд за коррупцию
55-летняя модель раскрыла секрет своей стройности без спортзала
Показ коллекции дизайнера Юлии Далакян на Mercedes Benz Fashion Week Russia, 2021 год«Нам просто денег не хватает».
Почему российская мода не дотягивает до мировой и когда у нее появится шанс обогнать Запад
Эксперты раскрыли любимое нижнее белье мужчин
Все материалы
Путешествия
«Местные больше напоминали зверей».
Как россияне попали в самую закрытую страну мира и чуть не застряли в ней навсегда
Россия ужесточила правила въезда из-за границы.
Куда можно уехать, как вернуться в Россию и сколько это стоит
«Замкнутый и всегда одинокий».
Каким был великий Магеллан, зачем он отправился в кругосветное плавание и за что был убит
Все материалы
Из жизни
Угроза нашествия шершней-убийц нависла над британским островом
Загадочное существо забралось в лодку и напугало рыбака
Голландец Шульц перед судом, 1935 годСокровища бутлегера.
Самый богатый гангстер Нью-Йорка перед смертью закопал миллионы долларов. Их ищут до сих пор
Елизавета II решила помириться с принцем Гарри и пригласила его отобедать
Таинственная субстанция.
«Рвота кашалота» стоит дороже золота. Кто платит за нее миллионы долларов?
Монахиня украла у школы 800 тысяч долларов и потратила их на азартные игры
«За первый год мы поправились на 25 килограммов».
История россиянки, которая уехала в ОАЭ и вернулась на родину
Все материалы
Раскрыт дизайн электрического Mitsubishi Aitrek
Unlim 500+: гонки суперкаров в Подмосковье
Что получится, если объединить дорогие автомобили, дождь и дрэг-стрип
Opel обновила кроссовер Grandland
В топ-13 популярных кроссоверов России сменился лидер
На какие модели россияне пересели в мае 2021 года
Geely Atlas Pro станет первым китайским автомобилем с «мягким» гибридом в России
Удивительные автомобили Бразилии: вы о них не знали
Bianco, Farus и другие спорткары страны уличных банд и футбола
Объявлены цены на обновленные BMW X3 и X4 для России
Все материалы
Дом
Битое стекло, кусок асфальта и лужа воска:
как выглядят проекты самого странного скульптора мира
Больная фантазия.
Прозрачная церковь, бриллианты и летящий ангел: как выглядят самые необычные здания мира
Морской бой.
Кто скупает квартиры в Сочи и можно ли найти выгодное жилье на главном курорте России?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы