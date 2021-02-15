В Арктике нашли альтернативу антибиотикам

В российской Арктике обнаружили альтернативу антибиотикам — вирусы-бактериофаги, которые можно выделить из экосистемы региона. Об этом сообщил заведующий лабораторией функциональной геномики и протеомики микроорганизмов Института экспериментальной медицины (ИЭМ) Артемий Гончаров. Об этом пишет РИА Новости.

По словам Гончарова, на данный момент появляется все больше исследований, посвященных применению бактериофагов для борьбы с инфекционными заболеваниями, особенно вызванными бактериями со множественной устойчивостью к антибиотикам.

«Наверное, самым многообещающим источником бактериофагов, по нашим наблюдениям, являются экосистемы, связанные с полярными областями нашей планеты. Арктика и Антарктика могут быть основными поставщиками высоковирулентных бактериофагов», — сказал Гончаров.

Как выяснилось по итогам арктических экспедиций, большое количество бактериофагов можно обнаружить в местах обитания птиц, в том числе пингвинов, а также возле пресноводных озер. Новые предварительные исследования показывают, что бактериофаги можно выделить из образцов палеонтологического материала, хранящегося в вечной мерзлоте.

В дальнейшем ИЭМ планирует проверить, насколько эффективно можно применять бактериофаги в лечении инфекций, в том числе с экстремальной устойчивостью к антибиотикам.