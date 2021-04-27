Ученые совершили неожиданное открытие в глубинах океана

Исследователи впервые зафиксировали передвижение морских губок, которые ранее считались сидячими организмами. О неожиданном открытии сообщается в статье, опубликованной в журнале Current Biology.

Ученые обследовали подводные горы хребта Лангсет в Северном Ледовитом океане с помощью необитаемого подводного аппарата. Они обнаружили следы, которые оставили за собой морские губки — многоклеточные животные, которые прикреплены к дну и фильтруют воду, снабжая себя питательными веществами. Они лишены тканей и органов и состоят из различных клеток, образующих как поверхность тела, так и внутренние каналы, через которые проходит вода.

Имеются свидетельства, что губки на самом деле способны совершать перемещения благодаря сокращению и расширению тел. Это позволяет им избегать неблагоприятных условий окружающей среды, находить места с большим количеством пищи и распределяться после размножения.

Исследователи обнаружили в следах губок остатки спикул — минеральных структурных элементов, выполняющих опорную функцию и, по-видимому, отделяющихся от тела во время передвижения. Специалисты полагают, что шиповидные фрагменты могут служить источником пищи для других губок. Были исключены альтернативные объяснения, например, воздействие со стороны быстрых течений и оседаний склонов.