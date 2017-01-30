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В МГУ заинтересовались рачками-мигрантами

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Ученые из МГУ выявили места происхождения ветвистоусых рачков (кладоцер). Они показали, что микроскопические членистоногие расселялись по Евразии с севера и со стороны обширной территории, называемой Берингией, а также пережили суровые условия плейстоценового оледенения. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Расселение кладоцер может происходить на стадии яиц, которые, находясь в сброшенных животными раковинах, переходят из одного водоема в другой. Чтобы выяснить, откуда началось распространение членистоногих, исследователи обычно сравнивают общие признаки у различных представителей рачков вида Chydorus sphaericus, а затем определяют, у каких групп этих признаков больше.

Ученые проанализировали скорость накопления мутаций среди нескольких групп кладоцер, чтобы оценить родство и время их происхождения от единого предка. Сравнение одних и тех участков ДНК рачков помогло гидробиологам определить генетически родственные группы — клады — и проследить за их распространением по Северной Евразии. Очаги расселения двух из них находились в Европе, а двух других — в Азии. Одна клада перезимовала плейстоценовое оледенение на территории современной Архангельской области и республики Коми, где располагался рефугиум — лишенная льда область.

Еще одна группа кладоцер, как оказалось, заселяла Остров Беринга. В Восточной Сибири, а также в Гренландии и Исландии обитали только специфичные для этих мест клады.

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