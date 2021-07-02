«Арктический» кешбэк для туристов предложили увеличить до 50 тысяч рублей

Глава Чукотского автономного округа Роман Копин предложил увеличить туристический кешбэк для посещающих регионы Арктики и Дальнего Востока до 50 тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

По его словам, тем, кто приезжает на Север для посещения фестивалей и других интересных мероприятий, стоит возвращать не 20, а 50 тысяч рублей.

«Так называемый арктический кешбэк позволит снизить стоимость туров и обеспечит интересную программу пребывания в регионе вне зависимости от сезона для туристов в ДФО», — уточнил Копин.

Ранее сообщалось, что глэмпинги (модульные быстровозводимые гостиницы) могут стать быстрорастущим сегментом туристической отрасли в Арктической зоне. Такой вид экологического туризма позволит северным регионам привлечь обеспеченных путешественников, увеличить свои доходы и создать рабочие места, отметил доцент кафедры госуправления и публичной политики Института общественных наук РАНХиГС Александр Воротников.