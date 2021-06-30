В Рязани заметили редкое природное явление

В небе над Рязанью местные жители заметили редкое природное явление — серебристые облака. Снимок опубликовала одна из пользовательниц соцсети «ВКонтакте».

«Серебристые облака над Рязанью! Редкое атмосферное явление! Самые высокие облака в атмосфере Земли!» — написала россиянка в ночь на 30 июня.

Ранее подобное явление заметили в небе над Воронежем. В сумерках оно было похоже на северное сияние.

Серебристые облака — это самые высокие разреженные облака, которые можно заметить только в глубоких сумерках после заката или перед рассветом. Образуются они на высоте в более чем 80 километров над землей. Увидеть их можно только в летние месяцы.