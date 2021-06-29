В небе над Воронежем заметили редкое оптическое явление

Фото: Виктор Черкасов / страница «Мой и твой Воронеж» во «ВКонтакте»

Жители Воронежа заметили в небе над городом редкое оптическое явление. Они поделились фотографиями серебристых облаков в социальных сетях.

«Сегодня ночью. Серебристые облака», — говорится в публикации Виктора Черкасова в сообществе «Мой и твой Воронеж» во «ВКонтакте».

Как сообщается «Горком 36», это небесное явление чем-то напоминает северное сияние. Синоптики пояснили, что это тонкие облака, которые образуются на высоте от 75 до 90 километров. Они выглядят на фоне черного неба как сине-серебристое свечение.

Ранее сообщалось, что российская группировка спутников научится проводить исследования, позволяющие предсказывать полярные сияния и широты, на которых они могут появиться.