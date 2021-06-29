В России появилась морошковая ферма

В деревне Ярки, расположенной в Ханты-Мансийском районе Югры, россиянин Сергей Васильев создал уникальную морошковую ферму. Об этом сообщает «Российская газета».

По данным издания, в 2020-м фермер выиграл грант «Агростартап» с этой бизнес-идеей. Центр компетенций в сфере сельхозкооперации и поддержки фермеров Фонда развития Югры помог в реализации проекта.

На новой ферме появились плантации, в которых будут выращивать северную ягоду в промышленных масштабах по финской технологии.

По словам Васильева, он организовал перспективный проект. Он заявил, что в природе невозможно собрать большое количество морошки. Кроме того, таким образом можно нанести вред экосистеме. При этом ферма позволяет выращивать ягоды безопасно для природы, и ее возможности ничем не ограничены, что позволяет в будущем развиваться и расширяться.

Уже известно, по информации газеты, что Васильев имеет несколько предложений по приобретению саженцев морошки из разных регионов страны.