Россиянка вырастила гигантский килограммовый гриб

Жительница Невинномыска вырастила на своем садовом участке гигантский килограммовый гриб-дождевик. Об этом сообщил глава города Михаил Миненков на своей странице в Instagram.

Отмечается, что в этом году россиянка собрала урожай из шести огромных дождевиков — вес каждого составляет более одного килограмма, а диаметр около 20 сантиметров — у гриба нет шляпки или ножки, по форме он напоминает шар.

Местная жительница призналась, что занимается выращиванием грибов третий год. Для своей семьи она готовит из них разные блюда.

«Дождевик важно вовремя срезать, иначе он разрастается до таких размеров, когда начинает взрываться», — посоветовала россиянка.

Ранее в мае власти разъяснили права россиян на грибы и лесные ягоды. Так, Министерство природы России заявило об отсутствии ограничений для граждан на свободный сбор грибов, лесных ягод, березового сока и орехов для собственных нужд.