В грибах обнаружили убивающие коронавирус вещества

В плесневых грибах рода Aspergillus содержатся вещества, способные останавливать размножение и функционирование SARS-CoV-2. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на российских и зарубежных ученых.

Специалисты отобрали пять соединений, способных в определенных концентрациях оказывать противовирусное действие. Однако в малых дозах не оказывают должного влияния. «Мы исследовали плесневые грибы Aspergillus <...> Это те же грибы, которые вызывают поражение легких. Однако никаких шансов на микоз при употреблении лекарства нет», — сообщил начальник Научно-исследовательской лаборатории компьютерного моделирования лекарственных средств ЮУрГУ Владимир Потемкин.

Экспертами рассматривается возможность использования натуральных продуктов микробного происхождения против SARS-CoV-2. Дальнейшая оптимизация молекул может привести к созданию эффективных лекарств против COVID-19 с меньшими побочными эффектами. Также ученые изучают уже существующие лекарственные препараты, которые можно перепрофилировать для лечения коронавирусной инфекции.

Ранее сообщалось, что пандемия коронавируса способна вызвать резкий рост числа устойчивых к антибиотикам бактерий, а также привести к массовым всплескам заражения пациентов в больницах грибком Candida auris. Этот мутировавший грибок в большинстве случаев приводит к гибели пациентов в реанимации. Наибольшему риску заражения подвержены пациенты, в тело которых вставлены трубки для дыхания и кормления, а также различные катетеры.