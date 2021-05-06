Власти разъяснили права россиян на грибы и лесные ягоды

Министерство природы России заявило об отсутствии ограничений для граждан на свободный сбор грибов, лесных ягод, березового сока и орехов для собственных нужд. Сообщение об этом появилось на официальном сайте ведомства.

Поводом для разъяснений стала информация, появившаяся в нескольких российских СМИ, о новых ограничениях относительно сбора лесных продуктов. В частности, утверждалось, что в скором времени граждане смогут собирать лисички, сыроежки, маслята и опята только при диаметре шляпки в полтора сантиметра, а белые, подосиновики и подберезовики при диаметре шляпки не более 2,5 сантиметра.

«Ни в каких приказах федерального министерства природных ресурсов и экологии нет подобных положений», — заявили в Минприроды. Власти также указали, что право граждан на пользование лесными угодьями и их дарами для собственных нужд закреплено в действующем законодательстве и останется неизменным.

«В ряде регионов существуют свои местные порядки заготовки дикоросов гражданами, которые установлены законами самих субъектов. Но это единичные случаи и они не действуют для всей России», — отметили в министерстве.

Ранее жителям России предложили употреблять в пищу почки растений из-за наличия в них полезных смол и витамина С. Исключением из этого правила стали деревья, растущие возле дорог и в черте городов.