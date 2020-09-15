Раскрыта опасность съедобных грибов

Миколог, кандидат биологических наук Михаил Вишневский раскрыл, чем могут быть опасны некоторые съедобные грибы. Об этом сообщает радио Sputnik.

По словам специалиста, старые и трухлявые грибы съедобных видов могут оказать токсическое воздействие на человеческий организм. «Чтобы гриб причинил токсический вред, он должен быть старым, быть изъеден личинками насекомых, а также тронут плесневыми и невидимыми патогенами типа одноклеточных паразитических амеб» — перечислил Вишневский. При этом он указал, что на практике такое маловозможно, поскольку из-за природной брезгливости «ни одному грибнику просто не придет в голову положить его в корзину».

Он рассказал, что некоторые люди все же собирают такие грибы, убеждая себя, что ножка или шляпка проедены «совсем немного» и отмачивают их в соленой воде, чтобы изгнать червяков — личинок насекомых. Однако, объяснил ученый, это лишь полдела, поскольку угрозу несут не сами личинки, а их выделения, которые остаются в прогрызенных ходах внутри гриба. Впоследствии там селятся плесень, бактерии, патогенные организмы. «Даже если удастся какими-то средствами выгнать самих личинок, то от выделений внутри грибов не избавиться», — подчеркнул миколог.

Ранее спасатели МЧС рассказали о наиболее опасных для грибников местах в лесу и перечислили прочие местные предосторожности, которые следует соблюдать во время сбора дикоросов. В первую очередь это болота. Необходимо избегать участков, где нет кустов и деревьев. Следует помнить, что при передвижении по болоту силы тратятся быстрее, а путь преодолевается медленно.