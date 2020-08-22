Грибникам рассказали о самых опасных местах в лесу

Спасатели МЧС рассказали о наиболее опасных для грибников местах в лесу и перечислили прочие местные предосторожности, которые следует соблюдать во время сбора дикоросов. Об этом сообщает РИА Новости.

В первую очередь необходимо предупредить родных и близких о своем маршруте, ознакомиться с прогнозом погоды. Если синоптики прогнозируют ее ухудшение — лучше воздержаться от похода. Также следует взять с собой заряженный мобильный телефон, чтобы иметь возможность дозвониться в экстренные службы.

Спасатели указали, что самые опасные места в лесу — болота, необходимо избегать участков, где нет кустов и деревьев. Следует помнить, что при передвижении по болоту силы тратятся быстрее, а путь преодолевается медленно. Риск попасть в трясину возрастает, если идти по лесу в темноте. Кроме того, опасны места, где есть ощущение уходящей из-под ног почвы, а на поверхности видны расходящиеся волны. Поэтому для страховки необходимо использовать крепкую и легкую, но не очень толстую палку высотой в два-три метра. Она не должна ломаться при ударе о землю. Передвигаться следует не спеша, около мест с кочками, кустами и деревьями.

Если маршрут сложный и включает в себя сплавы по реке, пересечение труднопроходимых мест, лучше отправиться в качестве туристической группы, заполнив заявку на сайте МЧС.

Кроме того, следует помнить о клещах и использовать защитные костюмы или одеваться так, чтобы иметь возможность быстро осмотреть тело. Одежду надо выбирать светлую и однотонную, чтобы на ней легче было обнаружить паукообразных.

Ранее главный диетолог министерства здравоохранения Краснодарского края Лейла Кадырова назвала несколько групп людей, которым не рекомендуется есть грибы. В первую очередь дикорастущие грибы ни в коем случае не следует давать детям до пяти-шести лет.