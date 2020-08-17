Россияне стали чаще ходить в походы и на рыбалку. Об этом свидетельствует рост продаж спальников, палаток и других принадлежностей для отдыха на природе. Об этом пишет газета «Известия».

Так, по сведениям оператора фискальных данных «Платформа ОФД», в июне россияне на 14 процентов чаще покупали палатки, чем в том же месяце прошлого года, а в июле — на 11 процентов. Самый большой рост популярности аналитики заметили у складных столиков для пикника. В июне спрос на них увеличился на 36 процентов, а в июле — на 54 процента.

При этом россияне стали меньше покупать чемоданы. По данным газеты, в июне спрос на них был в пять раз меньше, чем в июне прошлого года. В июле он вырос, однако все еще был на 44 процента ниже, чем годом ранее. При этом путешественники стали выбирать модели подешевле: средний чек на чемоданы снизился на 26 процентов.

Ранее опрос «Ленты.ру» выяснил, что из-за пандемии коронавируса почти половина путешественников готова отправиться на российские курорты. При этом большая часть опрошенных отдала предпочтение пляжному отдыху. За поездку на дачу или на природу высказались лишь 2,3 процента россиян.