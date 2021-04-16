Россиянам посоветовали есть почки растений

Шеф-повар, специалист по гастроботанике Андрей Колодяжный в беседе с радио Sputnik посоветовал употреблять в пищу почки растений.

По его словам, почки березы и тополя богаты смолами и витамином C. Специалист предупредил, что использовать их нужно в апреле, так как в мае они начнут горчить, а затем появятся листья. Он также порекомендовал собирать почки не вблизи дорог и подальше от города.

Колодяжный поделился рецептом блюда с почками. Для начала их нужно замочить в горячей воде на 15-20 минут, чтоб они не горчили, а затем обжарить на сливочном масле с гречкой и белыми грибами. Также почки можно добавлять в хлеб или готовить из них весенние закуски.

Шеф-повар предупредил, что употреблять этот продукт следует в умеренных количествах, иначе он навредить. Помимо почек специалист порекомендовал обратить внимание на цветы клевера, звездчатку среднюю и рогоз.

Ранее индийский диетолог Нмами Агарвал (Nmami Agarwal) дала простые советы тем, кто хочет начать правильно питаться, но не знает, как подступиться к здоровому образу жизни. Врач отметила, что самое важное — не морить себя голодом и не винить себя за каждый срыв. По ее словам, если человек съел что-то вредное, в следующий прием пищи стоит выбрать что-то полезное. «Жизнь нужна для того, чтобы жить в удовольствие. Если вы упали, вы же встаете. Так и с питанием, надо просто снова начать есть здоровую пищу.