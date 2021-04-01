Диетолог поделилась рецептами полезного фастфуда

Главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова поделилась рецептами полезного фастфуда в беседе с РИА Новости.

Эксперт отметила, что следует употреблять сбалансированную пищу с невысоким содержанием сахара, соли и трансжиров.

Так, специалист посоветовала приготовить салат из свежих овощей без заправки. Также вариантом полезного фастфуда является натуральный йогурт со свежими ягодами. Другой полезный рецепт — сэндвич с рыбой. Для его приготовления необходимо взять кусок цельнозернового хлеба и сверху положить запеченные на гриле рыбу и овощи.

Ранее индийский диетолог Нмами Агарвал (Nmami Agarwal) дала простые советы тем, кто хочет начать правильно питаться, но не знает, как подступиться к здоровому образу жизни. Врач отметила, что самое важное — не морить себя голодом и не винить себя за каждый срыв. По ее словам, если человек съел что-то вредное, в следующий прием пищи стоит выбрать что-то полезное. «Жизнь нужна для того, чтобы жить в удовольствие. Если вы упали, вы же встаете. Так и с питанием, надо просто снова начать есть здоровую пищу.