Россияне стали делать меньше заготовок на зиму

C каждым годом все меньше россиян стали делать заготовки к зиме, сейчас это делают менее трети граждан. Об этом свидетельствуют результаты исследования холдинга «Ромир», сообщает РИА Новости.

Как следует из результатов опроса, заготовки на зиму делает 31 процент россиян, подавляющую часть из которых составляют дачники и владельцы приусадебных участков. При этом в 2011 году заготовки делали 50 процентов россиян, в 2015 году - 47 процентов, в 2019 году этот показатель снизился до 33 процентов.

По материалам исследования, 89 процентов владельцев дач и приусадебных участков имеют свой огород, и 88 процентов владельцев огородов делают домашние заготовки и консервы. Еще 36 процентов россиян ходят в лес за грибами и ягодами, из них 76 процентов заготавливают их на зиму.

Ранее директор по e-commerce медиапроектов Mail.ru Group Дмитрий Рябинин назвал россиянам оптимальный период, в который лучше всего совершать выгодные покупки. По его словам, делать покупки лучше всего в начале года, когда продажи падают и магазины вынужденно снижают цены. Он указал, что продавцы чаще всего в январе осознанно распродают товары по сниженным ценам.