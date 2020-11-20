Россиянам назвали оптимальный период для выгодных покупок

Директор по e-commerce медиапроектов Mail.ru Group Дмитрий Рябинин назвал россиянам оптимальный период, в который лучше всего совершать выгодные покупки. Об этом пишет агентство «Прайм».

Эксперт отметил, что в России нет такого строгого контроля над ценами, как в США, поэтому накануне «Черной пятницы» более половины российских магазинов искусственно завышают цены.

По словам Рябинина, делать покупки лучше всего в начале года, когда продажи падают и магазины вынужденно снижают цены. Он указал, что продавцы чаще всего в январе осознанно распродают товары по сниженным ценам.

Кроме того, специалист рекомендовал проверять цены на товары в онлайн-агрегаторах и по кэшу поисковиков в сети перед покупкой. Можно установить специальное приложение или плагин для браузера, которые позволяют отслеживать динамику цены на конкретный товар.

Ранее стало известно, что мошенники придумали новый способ обмануть россиян перед «Черной пятницей» с помощью акций и предложений от крупных банков и ретейлеров. Так, злоумышленник звонит под видом сотрудника одного из крупнейших банков с информацией о выгодном кредитном предложении. В ходе разговора мошенник пытается выяснить данные банковских карт собеседника.