Россиянам дали советы для закупки на онлайн-распродажах

Чтобы извлечь из «черной пятницы» в интернет-магазинах выгоду и не попасться мошенникам, нужно следовать ряду советов. Их россиянам дали специалисты Роспотребнадзора, соответствующий перечень опубликован на сайте ведомства.

«Проверьте цену на товар со скидкой у других продавцов. Если товар неожиданно подорожал перед акцией и со скидкой стоит столько же, сколько и раньше привлечь к ответственности продавца (многие из которых находятся за рубежом) будет невозможно», — советуют специалисты.

Эксперты предупредили, что слишком низкая цена может говорить о том, что товар — это подделка. В таком случае лучше запросить у продавца свидетельство безопасности продукта, заверили в Роспотребнадзоре. Кроме того, низкая стоимость товара может компенсироваться высокой ценой за его доставку. С ней специалисты рекомендуют ознакомиться до оформления покупки.

В Роспотребнадзоре также предостерегли россиян от попадания на фишинговые сайте, цель которых — получить личные данные пользователя.