Россиянам дали рекомендации по выбору парфюмерии

Роспотребнадзор во Всемирный день шопинга рассказал, как правильно выбирать парфюмерию и косметическую продукцию. Об этом сообщает ТАСС.

В частности, эксперты ведомства просят покупателей обращать внимание на срок годности парфюмерно-косметического товара. Продавец обязан передать его покупателю с таким расчетом, чтобы он мог быть использован по назначению до истечения срока годности.

Приобретая косметику, следует изучить обязательные сведения, в том числе название продукции, ее компонентный состав, оказывающий эффект, характер действия товара, применение, противопоказания для применения, способы и условия хранения. Кроме того, стоит уточнить сведения о государственной регистрации.

Перед покупкой парфюмерии следует ознакомиться с ароматом с помощью пробников. На этикетке изделия должны быть указаны сведения о его названии, производителе и стране изготовления. Кроме того, должна содержаться информация об объеме, сроке годности и номере партии. Также на этикетке должен быть описан состав продукта, инструкция по применению, меры предосторожности и возможные противопоказания.

В Роспотребнадзоре добавили, что парфюмерия и косметика не подлежат обмену, поэтому выбирать эти товары следует тщательно. «При этом покупатель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему вследствие продажи товара ненадлежащего качества», — отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что за год в России продали поддельную косметику на 10 миллиардов рублей. Об этом свидетельствуют результаты исследования организации BrandMonitor, которая занимается защитой интеллектуальной собственности и борьбой с контрафактом. В проведенном компанией опросе приняли участие 1000 респондентов в возрасте от 18 до 55 лет. Из них 76 процентов подтвердили, что намеренно приобретали поддельную косметику. В покупке контрафакта признались и те, кто приобрел неоригинальные духи — таких оказалось 77 процентов.