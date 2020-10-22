Роспотребнадзор проверит косметику фирмы Самойловой из-за жалоб покупателей

Косметический бренд Sammy Beauty, принадлежащий супруге рэпера Джигана Оксане Самойловой, которую ранее обругали в сети за кражу идеи рекламного ролика и дизайна упаковки у марки Кайли Дженнер, проверит Роспотребнадзор. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Адвокат Роман Лалаян рассказал журналистам, что в его юридическую компанию за последние две недели обратились более 20 покупательниц, которые приобрели продукцию Sammy Beauty. По его словам, клиентки жаловались на качество уходовой косметики. В связи с этим юрист направил заявления в Роспотребнадзор и Росздравнадзор с требованием провести оценку эффективности упомянутых средств.

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Отмечается, что Лалаян особенно заинтересован в проверке комплекса компонентов под названием Recelline, который применяется при производстве косметики Sammy Beauty и продукции российской компании Mixit. Юрист подчеркивает, что целью экспертизы является определение реального состава вещества, его качества и полезных структур.

Ранее в октябре предпринимательницу Оксану Самойлову обвинили во лжи клиентам. Выяснилось, что продукция Sammy Beauty имеет схожий состав с косметикой

российской компании Mixit. При этом средства фирмы Самойловой стоят в два раза дороже, чем у Mixit. Кроме того, оказалось, что косметика Самойловой изготавливается в том же месте, где и продукция Mixit, а именно в подмосковном городе Апрелевке.