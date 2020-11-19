Названа самая популярная покупка у россиян с первой зарплаты

Самой популярной покупкой у россиян после получения первой зарплаты оказалась одежда или гаджет. Так ответили 41 процент граждан, которые начали работать до 18 лет. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование сервиса по подбору персонала HeadHunter.

Среди соискателей старше 40 лет большинство (39 процентов) признались, что отдали первый заработок родителям, еще 26 процентов первыми покупками назвали одежду или гаджеты, а 18 процентов участников опроса рассказали, что потратили заработанные деньги на отдых или развлечения.

Половина респондентов рассказали, что начали работать с 18 лет и раньше, 40 процентов участников опроса получили первый заработок в период с 18 до 25 лет, 7 процентов признались, что еще не начали самостоятельно зарабатывать, и только 1 процент указали, что заработали свои первые деньги уже после 26 лет. Опрос проводился в начале ноября, в нем приняли участие более семи тысяч соискателей.

Согласно данным недавнего исследования QIWI, россияне набрали кредитов на самое необходимое из-за падения доходов на фоне пандемии коронавируса и вызванного ей кризиса. Граждане признались, что в разгар эпидемии их доходы упали из-за увольнений, неоплачиваемых отпусков и непредвиденных трат, связанных с болезнями.