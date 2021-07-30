Беглов рассказал о ситуации с коронавирусом в Петербурге

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал о ситуации с коронавирусом в городе в эфире телеканала «78».

По его словам, говорить о завершении третьей волны пандемии в городе преждевременно, однако наметилась положительная тенденция. «Есть положительные факторы, но они требуют определенных мер, соблюдения определенных правил, которые установлены Роспотребнадзором», — отметил Беглов.

Губернатор добавил, что улучшение эпидемиологической ситуации обусловлено достаточно высокими темпами вакцинации.

Ранее председатель петербургского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец сообщил, что в городе зафиксировали несколько смертей среди пациентов, успевших пройти полную вакцинацию от коронавируса. При этом все умершие имели тяжелые сопутствующие хронические заболевания и патологии.