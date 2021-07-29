В Петербурге умерли несколько привитых от COVID-19 с хроническими заболеваниями

В Санкт-Петербурге зафиксировали несколько смертей среди пациентов, успевших пройти полную вакцинацию от коронавируса. При этом все умершие имели тяжелые сопутствующие хронические заболевания и патологии, сообщил председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец, передает «Комсомольская правда» в четверг, 29 июля.

«Это были пациенты с тяжелыми сопутствующими патологиями — заболеваниями сердца и сосудов, онкологическими заболеваниями и так далее», — подчеркнул Лисовец.

Он отметил, что в настоящее время в Петербурге никто из полностью привитых не болеет в тяжелой форме и никто из вакцинированных не находится в реанимации. Глава комитета добавил, что у тех, кто прошел вакцинацию, риск заболеть COVID-19 в 20 раз ниже, чем у тех, кто не прививался.

Ранее 29 июля сообщалось, что в России в третий раз за месяц выявили антирекорд по числу умерших от коронавируса за сутки. Отмечалось, что за прошедшие 24 часа скончались 799 пациентов.