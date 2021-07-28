ВОЗ оценила опасность выявленного в России варианта коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) оценила опасность варианта коронавируса АТ.1, выявленного в России в начале этого года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на женевскую штаб-квартиру организации.

В ВОЗ пояснили, что данный вариант коронавируса не представляет опасности в глобальном масштабе. Поэтому его исключили из списка штаммов, за которыми ведется эпидемиологическое наблюдение (Alert for Further Monitoring). При этом там отметили, что перечень может пополняться или сокращаться по мере поступления новой информации.

Вариант АТ.1 первоначально был обнаружен в январе 2021 года в России. В соответствующий перечень ВОЗ он был включен с 9 июня.

Ранее эксперты оценили возможное влияние варианта коронавируса AT.1 на развитие пандемии. По их мнению, он представляет меньшую угрозу, чем индийский «дельта»-вариант.

