ВОЗ заявила о распространении «лямбда»-варианта COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала распространение «лямбда»-варианта коронавируса более чем в 30 странах. Об этом сообщила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове, чьи слова приводит РИА Новости.

Как отметила специалист, это относительно молодой вариант COVID-19, впервые его выявили в Перу в декабре 2020 года. В основном он наблюдается в Северной и Южной Америке. Ван Керкхове добавила, что ВОЗ тщательно следит за данным штаммом и взаимодействует со странами-членами организации в целях получения информации о его распространении.

Ранее Агентство общественного здравоохранения Англии перечислило симптомы нового штамма коронавируса. Ученые полагают, что «лямбда»-штамм отличается от других мутациями в спайковом белке, влияющем на степень заразности. Однако на данный момент у исследователей нет данных, что вирус способен спровоцировать более тяжелое течение COVID-19.