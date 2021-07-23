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Врачи обнаружили новую мутацию коронавируса

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Фото: Александр Авилов / Агентство «Москва»

Врачи из агентства Общественного здравоохранения Англии (PHE) обнаружили новую мутацию коронавируса, она получила название B.1.621. Об этом пишет The Mirror.

На сегодняшний день выявлено 16 случаев заражения новым штаммом, все они связаны с поездками за границу. Сейчас специалисты проводят анализы новой мутации, чтобы понять ее влияние на поведение вируса. Пока не ясно, снижает ли новая мутация эффективность вакцин и вызывает более тяжелое протекание заболевания.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала распространение «лямбда»-варианта коронавируса более чем в 30 странах. Это относительно молодой вариант COVID-19, впервые его выявили в Перу в декабре 2020 года. В основном он наблюдается в Северной и Южной Америке. Ван Керкхове добавила, что ВОЗ тщательно следит за данным штаммом и взаимодействует со странами-членами организации в целях получения информации о его распространении.

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