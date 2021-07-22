В «Векторе» предупредили о возможности возникновения новых мутаций COVID-19

В России более патогенные мутации коронавируса могут вытеснить «дельта»-вариант. О такой возможности предупредили в государственном научном Центре вирусологии и биотехнологии «Вектор», передает ТАСС.

В «Векторе» не исключили, что новые мутации, которые могут появиться в стране, будут более заразными, чем индийский штамм COVID-19.

В Центре вирусологии и биотехнологии также добавили, что естественная эволюция вируса включает в себя появление новых мутаций. Там пояснили, что на скорость возникновения новых вариантов влияет активность циркуляции COVID-19 в популяции.

Кроме того, в «Векторе» заявили, что новые мутации лучше преодолевают защитные барьеры иммунной системы.

Ранее в Центре вирусологии и биотехнологии оценили вероятность появления «олимпийского» штамма коронавируса. По словам руководителя филиала «Вектора» в Екатеринбурге Александра Семенова, в Токио приедет несколько тысяч спортсменов — не больше «поселка средней величины». Поэтому «олимпийский» вариант коронавируса появиться там не может. Он пояснил, что мутации COVID-19 возникают из-за высокой плотности населения в Индии, Бразилии, Южной Африке и Великобритании.

