Эпидемиолог оценил спад пандемии коронавируса в России

Говорить о тенденции к снижению заболеваемости коронавирусом пока рано. Об этом заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии, член-корреспондент РАН Александр Горелов, оценивая спад пандемии в России, передает РИА Новости.

Горелов объяснил, что в России эпидемиологический процесс развивается естественно. Для него характерны колебания заболеваемости. «Подобные подъемы и спады могут происходить в течение даже одной недели. Поэтому говорить об устойчивой тенденции к снижению заболеваемости пока преждевременно», — отметил он. По словам эпидемиолога, предсказать количество таких колебаний невозможно.

Ранее главный врач московской больницы №71 и телеведущий Александр Мясников предупредил россиян о новых штаммах коронавируса. По его словам, эти мутации появляются и будут появляться. Мясников отметил, что уже зимой доминирующим может стать штамм «бета». При этом, как отметил доктор, эффективность существующих вакцин против новых мутаций несколько ниже, чем против старых. Медик призвал россиян соблюдать элементарные способы защиты от инфекции, в частности, сохранять социальную дистанцию и избегать мест большого скопления людей.