Врач из США рассказала о мольбах умирающих пациентов c COVID-19 привить их

Врач из США Бритни Кобиа (Brytney Cobia) рассказала, что страдающие от тяжелого течения COVID-19 пациенты молят ее привить их, когда делать это уже «слишком поздно». Об этом пишет The Mirror.

«Они плачут. И они говорят мне, что не знали. Они думали, что это розыгрыш. Они думали, что это политическое явление. Они думали, что из-за того, что у них была определенная группа крови или определенный цвет кожи, они не заболеют так же плохо», — заявила медик.

Она рассказала, что держит умирающих пациентов за руку и говорит им, что уже слишком поздно. «Несколько дней спустя, когда я называю время смерти, я обнимаю членов их семей», — сказала она.

Кобиа отметила, что рекомендует пациентам, не получившим прививку от коронавируса, спрашивать мнение врачей о вакцинации, чтобы такие трагедии не повторялись.

14 июля генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что мир находится в начале новой волны пандемии COVID-19. Он сообщил о высоких темпах роста заболеваемости в мире, а также смертности от COVID-19. Генеральный директор ВОЗ утверждает, что индийский вариант вируса «дельта плюс» — один из главных факторов роста показателей передачи инфекции.