Биолог назвала главную опасность передачи коронавируса животным

Главная опасность передачи коронавируса от людей к животным состоит в том, что из зараженных популяций вирус может распространяться на человека даже после того, как закончится пандемия. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказала доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова.

«Внутри популяции животных вирус будет ходить и размножаться. И если даже человечество победит SARS-CoV-2, то время от времени все равно будут случаться вспышки новых вариантов этого вируса, занесенных из природных очагов», — сказала она.

По утверждению специалиста, такие природные очаги в настоящее время формируются или уже сформировались. Она отметила, что доказано заражение кошачьих, норок и других представителей семейства куньих, а также обезьян. На вопрос о том, что делать с природными очагами, Баранова ответила, что во многом это зависит от того, кто является переносчиком вируса.

«Если это мыши-полевки, то в крайнем случае их можно локально истребить. А когда это обезьяны, да еще и крупные, а особенно человекообразные, так не сделаешь. Какие способы борьбы тогда? Ловить, лечить, вакцинировать», — рассказала биолог.

Ранее директор Федерального исследовательского центра вирусологии и микробиологии Денис Колбасов заявил, что на данный момент нет необходимости вакцинировать домашних питомцев от коронавируса. По мнению врача, в России только начинают прививать животных, при этом международных рекомендаций для проведения самой процедуры нет.