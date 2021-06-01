Врачи оценили необходимость вакцинировать питомцев от COVID-19

Директор Федерального исследовательского центра вирусологии и микробиологии Денис Колбасов заявил, что сейчас нет необходимости вакцинировать домашних питомцев от коронавируса. По мнению врача, в России только начинают прививать питомцев, при этом международных рекомендаций для проведения самой процедуры нет, передает РБК.

Колбасов напомнил ситуацию с заболевшими коронавирусом норками, когда в Европе эти животные массово заразились COVID-19. По словам врача, специалисты проанализировали риск заражения человека от питомца и установили, что сейчас вакцинация нецелесообразна. По его мнению, условия прививки животных должны быть регламентированы в специальном документе.

Ветеринарный врач высшей квалификационной категории Михаил Шеляков также считает, что вакцинация питомцев — «достаточно бесполезное мероприятие», поскольку нет достоверной информации о передаче коронавируса от животных к человеку. Он подчеркнул, что от 80 до 100 процентов кошек являются носителями болезни, но это не приводит к вымираю вида.

Доктор биологических наук, член-корреспондент РАН Алексей Забережный заявил, что вакцинация домашних животных необходима для борьбы с вирусом. «Речь идет о том, чтобы вирус долго не мог размножаться в организме животных, чтобы не приобретать новые опасные формы для человека», — объяснил специалист.

Ранее эксперты назвали правила профилактики коронавируса у питомцев. Чтобы обезопасить домашнее животное от заражения коронавирусом, нужно соблюдать такие же правила, как с людьми: следует чаще убираться в квартире и реже брать животных на руки.