Вегетарианцы начали выигрывать у мясоедов в гонке с инфляцией

Говядина и свинина в США резко дорожают — в июне цены на это мясо выросли на 4,5 процента и 3,1 процента по сравнению с прошлым месяцем, тогда как замороженные и консервированные овощи стали дешевле на 1,2 процента и 0,7 процента соответственно. Таким образом можно сказать, что вегетарианцы выигрывают у мясоедов в гонке с инфляцией, пишет издание Market Watch.

Специалист по экономике аграрного сектора в Университете Канзаса Глинн Тонсор объяснил, что производство мяса и мясных продуктов предполагает серьезную зависимость от ситуации на рынке труда. Даже до пандемии отрасль сталкивалась с проблемами в найме сотрудников, а теперь ситуация усугубилась, вызвав даже дефицит мяса в магазинах.

Материалы по теме Час расплаты. Apple, Google и Facebook годами уходили от налогов. Как 130 стран мира заставят их заплатить миллиарды? Ненасытные. Российские торговые сети скупают друг друга. Почему из-за этого могут вырасти цены на продукты?

Сейчас мясной промышленности непросто нанять новых сотрудников, поскольку в части штатов люди еще продолжают получать по 300 долларов в неделю в рамках программы поддержки безработных, связанной с коронавирусным кризисом. По словам Тонсора, индустрии трудно и найти работников, и убедить их остаться. Спрос же на мясо среди потребителей остается высоким, что поддерживает рост цен.

В целом в июне цены товаров и услуг в США выросли на 5,4 процента на годовом уровне, что стало максимальным уровнем с 2008 года. Месячный рост потребительских цен достиг 0,9 процента, что оказалосьсамым большим месячным приростом за последние 13 лет. Что касается ситуации на рынке труда, то проблемы в этой области признал глава банковского регулятора США Джером Пауэлл. Он уточнил, что пока положение дел в этой сфере не позволяет его ведомству сократить объемы помощи экономике.

