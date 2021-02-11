Рынку труда США предрекли годы восстановления

Глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл предрек рынку труда страны годы восстановления. По его словам, на это указывает опыт предыдущих периодов в развитии экономики, передает РИА Новости.

Как отметил Пауэлл, продленные периоды безработицы могут создать долговременный ущерб в жизни и благосостоянии людей, а также размыть производственный потенциал экономики. «Мы знаем из предыдущего периода развития экономики, что для того, чтобы обратить этот ущерб вспять, могут потребоваться многие годы», — добавил он. По мнению главы ФРС, на данный момент США находятся очень далеко от того, чтобы сформировать сильный рынок труда.

При этом Пауэлл заявил, что беспокоиться насчет государственного долга страны в данное время не стоит. По его словам, США сейчас еще очень далеки от того, чтобы учитывать при проведении своей политики способность федерального правительства финансировать себя.

Ранее американское министерство торговли сообщило, что ВВП США упал на 3,5 процента в прошлом году, показав худший результат со времен Второй мировой войны. Экономика страны испытала значительное падение впервые с мирового финансового кризиса 2008 года: тогда ВВП упал на 2,5 процента.