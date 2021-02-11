В США решили не беспокоиться о госдолге

Глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл заявил, что сейчас не время беспокоиться о вопросе госдолга. Об этом он рассказал, выступая по видеосвязи в Экономическом клубе Нью-Йорка, запись его речи опубликована на YouTube-канале CNBC Television.

По его словам, США сейчас еще очень далеки от того, чтобы учитывать при проведении своей политики способность федерального правительства финансировать себя. Отмечается, что в последнее время дефицит бюджета США и госдолг резко выросли из-за того, что власти страны приняли масштабные пакеты мер поддержки экономики на фоне пандемии коронавируса.

Ранее американское министерство торговли сообщило, что ВВП США упал на 3,5 процента в прошлом году, показав худший результат со времен Второй мировой войны. Экономика страны испытала значительное падение впервые с мирового финансового кризиса 2008 года: тогда ВВП упал на 2,5 процента.