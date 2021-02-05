Байден заявил о нехватке еды для 36 миллионов американцев из-за пандемии

Президент США Джо Байден заявил о нехватке еды для 36 миллионов американцев, так как экономика Соединенных Штатов продолжает находиться в трудном положении после пандемии коронавируса. Он сказал об этом, выступая в Белом доме, передает ТАСС.

Так Байден прокомментировал необходимость принять предложенный им пакет стимулирующих экономику мер в размере 1,9 триллиона долларов.

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«Абсолютно ясно, что экономика все еще находится в трудном положении. Более 10 миллионов человек остались без работы, а 4 миллиона находятся без работы по полгода и больше, <...> 24 миллионам взрослых и 12 миллионам детей буквально не хватает еды», — сообщил он, добавив, что в связи с этим намерен действовать быстро.

Предложенный им план предусматривает в том числе выделение 160 миллиардов долларов на программу вакцинации населения. Также он намерен выполнить обещание о выплате по 1,4 тысячи долларов нуждающимся, не урезая эту сумму. «Это было обещано американскому народу», — пояснил Байден.

Ранее в январе сообщалось, что ВВП США упал на 3,5 процента в прошлом году, показав худший результат со времен Второй мировой войны.

Ущерб США от пандемии коронавируса оценивается в 16 триллионов долларов, отметил бывший министр финансов страны Лоуренс Саммерс. Около половины этой суммы связано с потерями ВВП в результате карантина и приостановки работы некоторых секторов экономики.