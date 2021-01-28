Власти США потратили миллиарды на продуктовые талоны для бедных

Расходы властей США на программу продовольственной помощи населению возросли почти на 50 процентов в 2020 финансовом году (закончился 30 сентября). Они потратили на это 90 миллиардов долларов, пишет газета Рolitico.

Материалы по теме Одиссея «Академика Черского» «Газпром» впервые допустил провал «Северного потока-2». Способное его достроить судно потратило год зря «Это была сильнейшая пирамида» Бизнесмен из 90-х годами обманывал российских звезд и западных богачей. Его не поймали до сих пор

Число американцев, получающих продуктовые талоны для бедных, увеличилось за год на 20 процентов (с 36 до 44 миллионов человек). В среднем каждому участнику программы ежемесячно предоставлялись талоны на 161 доллар. Из-за пандемии доходы миллионов американцев сильно сократились, многие лишились работы. В среднем 900 тысяч американцев подают заявки на получение пособия по безработице еженедельно.

Ущерб США от пандемии коронавируса оценивается в 16 триллионов долларов, заявил ранее бывший министр финансов страны Лоуренс Саммерс. Около половины этой суммы связано с потерями ВВП в результате карантина и приостановки работы некоторых секторов экономики.

Экономика США в третьем квартале прошлого года выросла на рекордные 33,1 процента в годовом выражении (и на 7,4 в квартальном). Однако пандемия коронавируса остается угрозой для дальнейшего восстановления экономики. В первом квартале прошлого года ВВП страны упал на пять процентов, а во втором квартале — на рекордные 31,4 процента.