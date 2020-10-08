Американской экономике предрекли «трагичный сценарий» из-за Трампа

Американской экономике предрекли «трагичный сценарий» из-за решения президента-республиканца Дональда Трампа прекратить переговоры с лидерами Демократической партии о пакете финансовых стимулов. Об этом пишет Bloomberg.

Теперь решение о предоставлении господдержки, вероятно, примут только после президентских выборов, которые запланированы на ноябрь 2020 года, а также нового созыва Конгресса. Как пишет агентство, наиболее вероятные сроки — январь-февраль 2021 года.

«Это означает, что может пройти четыре или пять месяцев, прежде чем американские власти предоставят новую финансовую поддержку малому бизнесу и безработным гражданам», — пишет агентство. Решение Трампа ставит под угрозу восстановление экономики США в четвертом квартале 2020 года.

Заявление о приостановке переговоров прозвучало спустя несколько часов после призыва главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла к увеличению расходов для поддержки экономического восстановления. В противном случае США столкнутся с долгосрочными последствиями кризиса.