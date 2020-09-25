Расизм обошелся экономике США в триллионы долларов

За последние 20 лет экономика США потеряла около 16 триллионов долларов из-за расизма, говорится в исследовании американского банка Citigroup.

Из-за того что чернокожие предприниматели сталкивались с проблемами при получении кредитов, страна недополучила 13 триллионов долларов, также это помешало создать 6,1 миллиона рабочих мест. Разрыв в оплате труда между белыми и чернокожими работниками обошелся еще в 2,7 триллиона долларов.

Потеря 218 миллиардов долларов связана с дискриминацией меньшинств при получении кредита на жилье, от 90 до 113 миллиардов долларов бюджет недополучил из-за неравного доступа к высшему образованию. Аналитики банка предлагают ввести дополнительные налоговые льготы, повысить минимальный уровень оплаты труда и принять ряд других мер. Citi заявил, что выделит миллиард долларов на борьбу с расизмом.

Ранее стало известно, что главы крупных компаний США, включая банки и технологические гиганты, решили привлечь на работу представителей различных меньшинств в Нью-Йорке, в том числе чернокожих.

За прошлый год ВВП США составил 19,5 триллиона долларов. Во втором квартале этого года экономика страны сократилась на 32,9 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В марте власти США решили выделить два триллиона долларов для поддержки экономики страны, в мае правительство направило еще три триллиона долларов на эти цели.