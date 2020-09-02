McDonald's обвинили в расизме

В США 52 бывших владельца франшизы McDonald's обвинили корпорацию в расизме. Об этом сообщает Reuters.

Истцы требуют выплатить миллиард долларов за то, что, по их мнению, McDonald's предлагала чернокожим бизнесменам открывать рестораны в депрессивных, охваченных преступностью кварталах. Тем самым компания обрекала франчайзи на провал.

В McDonald's отвергли обвинения. В корпорации отметили, что, несмотря на предложения с их стороны, окончательное решение о месте открытия ресторана остается за владельцем франшизы. Также там отметили, что McDonald's привержена принципам разнообразия, равенства и инклюзивности.

В августе сообщалось, что немецкая компания Knorr, входящая в концерн Unilever, собирается переименовать один из своих популярных продуктов — «цыганский соус» — из-за обвинений в расизме. На название соуса Zigeuner [в переводе с немецкого языка — цыганский] поступали многочисленные жалобы покупателей знаменитой приправы, что в конце концов вынудило руководство Knorr отреагировать.

С конца мая в США проходят массовые протесты, сопровождающихся беспорядками и столкновениями с полицией. Протестующие называют причиной смерти афроамериканцев расизм и полицейский произвол. В некоторых штатах протесты переросли в бунты с погромами, грабежами, стрельбой и поджогами.