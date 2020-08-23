В Берлине переименовали «расистскую» улицу

В Международный день памяти жертв работорговли и ее ликвидации в Берлине переименовали улицу Моренштрассе, название которой активисты на протяжении многих лет считали расистским. Об этом в воскресенье, 23 августа, сообщает РИА Новости.

Уточняется, что в переводе с немецкого языка «морен» — устаревшее и грубое обозначение для темнокожих рабов из Африки. После решения местных властей Моренштрассе переименовали в честь Антона Амо — первого ученого африканского происхождения в прусском университете.

30 июля руководитель практики международных исследований ВЦИОМ Ольга Каменчук-Нисбет предположила, что в Европе протесты движения Black Lives Matter (BLM, «Жизни черных важны»), которое нацелено на борьбу с дискриминацией, могут поддерживать из-за смены ценностей и популизма.

Black Lives Matter (BLM) — начавшееся в США движение за права темнокожих. Его участники требуют системных изменений для борьбы с расизмом. Они также выступают за уменьшение расходов на полицию и увеличение финансирования районов, где преобладают расовые меньшинства.