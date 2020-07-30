Протесты Black Lives Matter в Европе объяснили

В Европе протесты движения Black Lives Matter (BLM, «Жизни черных важны»), которое нацелено на борьбу с дискриминацией, могут поддерживать из-за смены ценностей и популизма. Об этом рассказала профессор Northwestern University в США и руководитель практики международных исследований ВЦИОМ Ольга Каменчук-Нисбет, ее цитирует РИА Новости.

«Мы сейчас наблюдаем тектонические ценностные изменения. Они глобального характера. То, что происходит, происходит последние 50-70 лет», — объяснила она. В качестве примера профессор привела эмансипацию женщин, отмирание ресурсной экономики, предоставление прав чернокожему населению и потерю роли религиозных норм.

При этом не все люди успевают за этими переменами, подчеркнула Каменчук-Нисбет. Из-за этого в европейских странах и США можно наблюдать «авторитарные и популистские реванши», особенно среди пожилых людей.

«Люди, которые протестуют, — это тоже часть "эффекта маятника"», — отметила она. По мнению профессора, в конце концов мир все равно станет более уважительным и справедливым в отношении разных членов общества.

Black Lives Matter (BLM) — движение в США, выступающее на протестах с аналогичным лозунгом. Его участники требуют системных изменений для борьбы с расизмом. Они также выступают за уменьшение расходов на полицию и увеличение финансирования районов, где преобладают расовые меньшинства.

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