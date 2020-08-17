Знаменитую приправу переименуют из-за цыган

Немецкая компания Knorr, входящая в концерн Unilever, собирается переименовать один из своих популярных продуктов — «цыганский соус» — из-за обвинений в расизме, пишет Reuters.
На название соуса Zigeuner [в переводе с немецкого языка — цыганский] поступали многочисленные жалобы покупателей знаменитой приправы, что в конце концов вынудило руководство Knorr отреагировать.
Решение уже одобрил Немецкий совет Синти (цыганское имя, часто употреблявшееся официальной пропагандой нацистской Германии) и Рома (общеупотребимое название цыган во многих странах) — организация, занимающаяся защитой прав цыган. При этом там отметили, что больше обеспокоены расистскими выкриками на футбольных стадионах.
Unilever уже изменял названия своей продукции на волне борьбы с расизмом после убийства в мае 2020 года в США афроамериканца Джорджа Флойда. В частности, все входящие в концерн бренды убрали с упаковок слова «белый» и «светлый».
Аналогичные меры принимали и другие компании. PepsiCo, владеющая производителем готовых завтраков Quaker Oats Company, изменила название линейки продуктов Aunt Jemima («Тетушка Джемайма»), на упаковках которых была изображена чернокожая женщина. Dreyer’s Grand Ice Cream в свою очередь отказался от названия торта-мороженого EskimoPie — в знак уважения перед коренными народами Америки.