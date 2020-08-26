Роман Агаты Кристи «Десять негритят» переименовали из-за расизма

Во Франции роман английской писательницы Агаты Кристи «Десять негритят» переименовали из-за расизма. Об этом сообщает RTL.

Правнук англичанки Джеймс Причард изменил название французского издания на «Их было десять». По его словам, будь писательница жива, ей бы не понравились, что какие-то из ее выражений оскорбляют людей. «Мы больше не должны использовать термины, которые могут ранить. Это поведение, которого следует придерживаться в 2020 году», — заявил Причард.

Он пояснил, что в 1938 году, когда был написан роман, люди использовали другую лексику. «Я почти уверен, что первоначальное название никогда не использовалось в США. В Великобритании оно было изменено в 1980-х годах, а сегодня мы меняем его повсюду», — добавил правнук Кристи.

В июне сервис HBO Max убрал с платформы фильм «Унесенные ветром» из-за спорных моментов, связанных с расовыми вопросами, на фоне протестов из-за смерти чернокожего Джорджа Флойда в результате задержания полицейскими. Позднее картину вернули в каталог, сопроводив ее контекстом и дисклеймером.