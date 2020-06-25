Из сериала «Клиника» решили удалить оскорбляющие чувства темнокожих серии

Из сериала «Клиника» решили удалить серии, оскорбляющие чувства темнокожих. Об этом сообщает Variety.

Уточняется, что сервис Hulu убрал из своей коллекции несколько эпизодов, содержащих blackface (карикатурное изображение темнокожих — прим. «Ленты.ру»). Это произошло после соответствующей просьбы продюсера шоу Билла Лоуренса и телевизионной компании ABC Studios.

Речь идет о 7 серии третьего сезона, а также о 4 и 17-й сериях пятого сезона. В одной из них главный персонаж Джон Дориан, роль которого исполняет Зак Брафф, появляется на вечеринке, закрасив лицо черной краской.

Незадолго до удаления эпизодов «Клиники» с различных потоков сервисов пропало несколько серий ситкома «Студия 30». Создательница шоу Тина Фэй отправила письмо представителям платформ, предложив удалить моменты, в которых присутствует blackface.

Ранее сервис HBO Max убрал с платформы фильм «Унесенные ветром» из-за спорных моментов, связанных с расовыми вопросами. Позднее ленту вернули — к ней добавили контекст и дисклеймер.

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