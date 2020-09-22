Благосостояние американцев достигло исторического максимума

Чистая стоимость активов американских семей и некоммерческих групп США достигла исторического максимума во втором квартале 2020 года. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные Федеральной резервной системы (ФРС).

Показатель благосостояния подскочил на 6,8 процента (до 118,96 триллиона долларов). Это на 380 миллиардов долларов больше, чем на конец 2019 года. Аналитики отмечают, что экономика восстанавливается быстрее, чем ожидалось. Однако долги федерального правительства выросли на рекордные 58,9 процента (до 22,58 триллиона долларов).

Задолженность домохозяйств увеличилась на 0,5 процента, а ипотечные обязательства — на три процента. Долги бизнеса выросли на 14 процентов во втором квартале этого года.

К 2050 году государственный долг США увеличится в два раза — с 98 процентов ВВП в 2020 году до 195 процентов. Об этом сказано в докладе бюджетного управления Конгресса США.